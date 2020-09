Grande Fratello Vip, Vladimir Luxuria commenta così il coming out di Gabriel Garko: «Tanti attori costretti a fingersi etero» (Di sabato 26 settembre 2020) GFVIP. Vladimir Luxuria commenta così il coming out di Gabriel Garko: «Tanti attori costretti a fingersi etero». In una delicatissima e commovente lettera ad Adua Del Vesco, Garko non ha parlato esplicitamente ma con quel suo “segreto di pulcinella” si è liberato di un peso che portava con sè da troppo tempo. Nella lettera che Gabriel Garko ha scritto per Adua, l’attore parla di aver finalmente trovato pace, di aver preso per mano il bambino che aveva dentro di sé e nascosto per troppo tempo e portato alla luce: «Ora vorrei vivere la mia vita. Con te come amica. Esiste un’altra ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 26 settembre 2020) GFVIP.così ilout di: «». In una delicatissima e commovente lettera ad Adua Del Vesco,non ha parlato esplicitamente ma con quel suo “segreto di pulcinella” si è liberato di un peso che portava con sè da troppo tempo. Nella lettera cheha scritto per Adua, l’attore parla di aver finalmente trovato pace, di aver preso per mano il bambino che aveva dentro di sé e nascosto per troppo tempo e portato alla luce: «Ora vorrei vivere la mia vita. Con te come amica. Esiste un’altra ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Fulvio Abbate invita Adua Del Vesco a dimagrire: i social chiedono la squalifica - alexsstyless : RT @ggirlaalmighty: Harry Styles nella sua villa in Italia mentre guarda il Grande Fratello e sente la sua canzone usata per l’entrata di G… -