Grande Fratello Vip, Gabriel Garko e il segreto di Pulcinella che non fa ridere (Di sabato 26 settembre 2020) No, non farò ironia. Per una volta, dopo aver descritto a uso e consumo dei miei quattro lettori anni di tv trash, permettetemi il lusso di non scherzare. Gabriel Garko ha scelto la platea del Grande Fratello Vip per dire che non fingerà più. Che d’ora in avanti non si fingerà più seduttore dei sette mari per alimentare i sogni delle sue spettatrici. “Oggi non riesco più a trovare una maschera che mi stia bene – ha detto ad Adua Del Vesco -. Abbiamo vissuto una bella favola e la rivivrei mille volte perché c’eri tu. Ma ora mi sento libero di vivere la mia vita, con te come amica, come siamo sempre stati”. Adua Del Vesco è la giovane attrice che ha recitato il ruolo della fidanzata di Garko per anni. Che per vivere ... Leggi su tvzap.kataweb (Di sabato 26 settembre 2020) No, non farò ironia. Per una volta, dopo aver descritto a uso e consumo dei miei quattro lettori anni di tv trash, permettetemi il lusso di non scherzare.ha scelto la platea delVip per dire che non fingerà più. Che d’ora in avanti non si fingerà più seduttore dei sette mari per alimentare i sogni delle sue spettatrici. “Oggi non riesco più a trovare una maschera che mi stia bene – ha detto ad Adua Del Vesco -. Abbiamo vissuto una bella favola e la rivivrei mille volte perché c’eri tu. Ma ora mi sento libero di vivere la mia vita, con te come amica, come siamo sempre stati”. Adua Del Vesco è la giovane attrice che ha recitato il ruolo della fidanzata diper anni. Che per vivere ...

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - PPicerni : RT @BlackOutTotale: - Grande Fratello - Grande Fratello Vip - Temptation Island - Uomini e Donne - La Pupa e il Secchione - C’è Posta per T… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Gabriel Garko al Grande Fratello Vip fa coming out: 'Era il segreto di Pulcinella' -