Grande Fratello Vip, buco della regia: il live va in nero. Fan in ansia: 'Stanno facendo i tamponi?' (Di sabato 26 settembre 2020) buco della regia? Fan in ansia: ' Il live è in nero da mezz'ora. Stanno facendo i tamponi? '. Ieri notte, come riporta Libero, secondo alcuni utenti di Twitter, il live del reality condotto da Alfonso ... Leggi su leggo (Di sabato 26 settembre 2020)? Fan in: ' Ilè inda mezz'ora.? '. Ieri notte, come riporta Libero, secondo alcuni utenti di Twitter, ildel reality condotto da Alfonso ...

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - itsmartinamele : Ho attivato le notifiche per i tweet del grande fratello ?? #GFVIP - 17Zanni : RT @simacheansia: Io che continuo ad aggiornare il profilo twitter del grande fratello per leggere gli insulti: #GFVIP -