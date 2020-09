Grande Fratello Vip 5, Quarta Puntata: Le Parole Strazianti Di Gabriel Garko Per Adua Del Vesco! (Di sabato 26 settembre 2020) Grande Fratello Vip, Quarta Puntata: Adua Del Vesco incontra il suo fidanzato ma pure Gabriel Garko che fa coming out in diretta. Litigi, discussioni, colpi di scena e nomination. Ecco tutto quello che è successo in questa Quarta Puntata. Grande Fratello Vip, Quarta Puntata: Adua Del Vesco in lacrime, il gesto di Gabriel Garko La Quarta Puntata del Grande Fratello Vip si apre con un Alfonso Signorini che annuncia subito l’ingresso in casa di Gabriel Garko. Dopo le rivelazioni di Adua Del ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 26 settembre 2020)Vip,Del Vesco incontra il suo fidanzato ma pureche fa coming out in diretta. Litigi, discussioni, colpi di scena e nomination. Ecco tutto quello che è successo in questaVip,Del Vesco in lacrime, il gesto diLadelVip si apre con un Alfonso Signorini che annuncia subito l’ingresso in casa di. Dopo le rivelazioni diDel ...

