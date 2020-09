‘Grande Fratello Vip 5’ | l’opinione di Isa sulla quarta puntata

Leggi su isaechia

(Di sabato 26 settembre 2020) Faccio fatica a ricordare qual è l’ultima volta che un reality show mi ha davvero emozionata. Ormai tutto ciò che si vede in tv è così artefatto, così poco spontaneo e così studiato che immedesimarmi realmente in ciò che vedo in onda mi risulta difficile, quasi impossibile. Eppure ieri mi sono emozionata. In tutto il momento dedicato a Gabriel Garko, Adua Del Vesco (e di sfondo anche Massimiliano Morra) ho tenuto il fiato sospeso, ho ascoltato, sono stata investita dalle emozioni, dalla sofferenza, da quel senso di soffocamento e privazione e, alla fine, ho tirato un sospiro di sollievo, come se mi sentissi un po’ più leggera anche io. Non si è trattato solo del coming out di Gabriel Garko, quella è una questione personale e in fondo nessuno dovrebbe sentirsi in obbligo di dover per forza urlare al mondo ...