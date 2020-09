Grande Fratello Vip 5, Denis Dosio parla degli haters e del bullismo (video) (Di sabato 26 settembre 2020) Grande Fratello Vip 5 Denis Dosio vittima di bullismo e degli attacchi degli haters (video) La puntata del Grande Fratello Vip 5 di venerdì 25 settembre oltre a regalare un toccante momento con Gabriel Garko ospite a sorpresa e le solite e immancabili nomination, è stata anche l’occasione per parlare di bullismo insieme a Dennis Dosio. Il ragazzo star della rete ha anche in passato raccontato la sua esperienza purtroppo dolorosa di vittima di bullismo, di odio sia reale che virtuale, da cui ha trovato la forza per diventare quello che è ora, una sfrontata, simpatica e muscolosa star del web che per colpa ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 26 settembre 2020)Vip 5vittima diattacchi) La puntata delVip 5 di venerdì 25 settembre oltre a regalare un toccante momento con Gabriel Garko ospite a sorpresa e le solite e immancabili nomination, è stata anche l’occasione perre diinsieme a Dennis. Il ragazzo star della rete ha anche in passato raccontato la sua esperienza purtroppo dolorosa di vittima di, di odio sia reale che virtuale, da cui ha trovato la forza per diventare quello che è ora, una sfrontata, simpatica e muscolosa star del web che per colpa ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - dreamyhell__ : RT @ggirlaalmighty: Harry Styles nella sua villa in Italia mentre guarda il Grande Fratello e sente la sua canzone usata per l’entrata di G… - robypellegrini : RT @BlackOutTotale: - Grande Fratello - Grande Fratello Vip - Temptation Island - Uomini e Donne - La Pupa e il Secchione - C’è Posta per T… -