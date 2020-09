"Gli hanno spaccato il cuore in due". Omicidio Willy, i risultati raccapriccianti dell'autopsia (Di sabato 26 settembre 2020) Fegato e cuore completamente spappolati. E' stato impossibile stabilire la causa esatta della morte di Willy Monteiro Duarte ammazzato di botte nella notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro in provincia di Roma: i dati che emergono dalla relazione degli specialisti di Tor Vergata sulla violenza subita dal giovane nel pestaggio di Colleferro sono raccapriccianti: "Il cuore - si legge nel documento - aveva una lesione di sette centimetri". I medici non escludono nemmeno l'ipotesi che nel pestaggio - ad opera dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia - possano essere state utilizzate armi contundenti, come un bastone, una spranga o un tirapugni, come del resto gli indagati avevano già fatto in ... Leggi su iltempo (Di sabato 26 settembre 2020) Fegato ecompletamente spappolati. E' stato impossibile stabilire la causa esattaa morte diMonteiro Duarte ammazzato di botte nella notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro in provincia di Roma: i dati che emergono dalla relazione degli specialisti di Tor Vergata sulla violenza subita dal giovane nel pestaggio di Colleferro sono: "Il- si legge nel documento - aveva una lesione di sette centimetri". I medici non escludono nemmeno l'ipotesi che nel pestaggio - ad opera dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia - possano essere state utilizzate armi contundenti, come un bastone, una spranga o un tirapugni, come del resto gli indagati avevano già fatto in ...

