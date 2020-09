Giorgia Palmas | è nata la sua seconda figlia Filippo Magnini papà La prima foto di Mia

Leggi su tuttivip

(Di sabato 26 settembre 2020) “La data del nostro matrimonio sarebbe dovuta essere oggi. Ed è una splendida giordi sole, proprio come speravamo”, ultimamente avevamo lasciato così la povera. Quelle parole di amarezza erano riferite al fatto che, a causa del periodo di lockdown, l’ex velina non era potuta convolare a nozze con il suo amato. La coppia però, adesso, può gioire di un avvenimento ben più importante. Le bellissima figura televisiva aveva preannunciato che la sua gravidanza era, ormai, agli sgoccioli. La piccola Miaè venuta alla luce il 25 settembre 2020, illuminando i cuori e le vite dei genitori e della sorella maggiore. Va ricordato infatti che questa per...