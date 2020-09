Ginsberg e Burroughs | parole impotenti a tacitare lo Spirito del Male

(Di domenica 27 settembre 2020) Ci sono libri costruiti intorno a un’assenza, e spesso sono quelli che, dopo averli chiusi, lasciano in noi tracce più durature. Nell’introduzione all’edizione di Queer del 1985,scrive di essere giunto a una conclusione terrificante, ossia che senza la morte della moglie, Joan Vollmer – da lui accidentalmente uccisa con un colpo di pistola, nel 1951, in un desolato appartamento di Città del Messico – non sarebbe mai diventato uno scrittore. Da sempre consapevole di soggiacere alla minaccia di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Ginsberg Burroughs

Linkiesta.it

E’ spesso una pessima idea mettere in piedi un album-tributo, ancor più se l'oggetto delle cover è un personaggio come Marc Bolan, leader della band dei T-Rex, morto nel 16 settembre del 1977 poco pri ...Va in onda questa sera su TV8 alle 21.30 il film Will Hunting - Genio ribelle, diretto da Gus Van Sant e interpretato da Matt Damon e Robin Williams. Vincitore di due premi Oscar (miglior sceneggiatur ...