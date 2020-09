Gianni Sperti pensieri azzardati | Opinionista cerca aiuto fuori Uomini e Donne

(Di sabato 26 settembre 2020) E’ un periodo complicato perda. Dopo un’estate piena di nuovi progetti molto interessanti, come quello legato alle tradizioni sarde, L’storico diha manifestato più volte un certo disagio sui social.ha detto di essere molto soddisfatto della sua vita, tuttavia è evidente che sente la mancanza di qualcosa. Sarà per questo chesembra essere vittima die si è lamentato di ciò su Instagram. L’ex ballerino è spesso protagonista di bellissimi servizi fotografici e ne condivide alcuni scatti sul suo profilo ...

Katia70188863 : Ora aspettiamo con ansia il coming out di Gianni Sperti a Uomini e Donne !!! #uominiedonne #GFVIP - meripertutti : buongiorno mi sono accorta che certe volte ho la risata di Gianni Sperti - Elystar67104533 : @see_lallero Anche De Martino con Gianni Sperti ad Amici merita - avvocatosocial : Comunque Massimiliano è inquietante. Sembra un mix tra Antonio Conte e Gianni Sperti. #GFvip - FredMosby_ : Ma altro che presa qui Pretelli e Gregoraci hanno rischiato di fare il remake della presa di Francesco Mariottini e Gianni Sperti #GFVip -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Sperti

Frena l’entusiasmo, Ariete. Questo Marte in carica, nel tuo segno, potrebbe farti prendere decisioni con troppa allegria… e quel Mercurio che ti guarda storto non promette nulla di buono. Ad esempio: ...E’ appena terminata l’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne. E in questa occasione Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Alessandro e Stefania del Trono Over di Uomini e Donne per ...