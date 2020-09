Giampaolo | «L’Atalanta è il peggiore avversario che potessimo incontrare»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 settembre 2020) Marcoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Le sue parole Marco, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Le sue parole. MATCH – «L’Atalanta è ilchee che ha un’autostima e una consapevolezza straordinaria. Noi abbiamo iniziato un percorso da un mese e mezzo e noi quell’autostima dobbiamo costruircela giorno per giorno. Non dico che l’Atalanta fosse proibitiva però era molto difficile. Non è questa la partita che deve pensare a cos’è il toro adesso». MERCATO – «Di mercato non ne voglio parlare perchè discuto con il club. Analizzo ...