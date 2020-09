GF Vip, Vladimir Luxuria sull’outing di Gabriel Garko: “Tanti sono nelle sue condizioni” (Di sabato 26 settembre 2020) L’attivista ed opinionista televisiva Vladimir Luxuria ha voluto commentare l’ospitata tv di cui è diventato protagonista Gabriel Garko al Gf vip 5. In un tweet riportato in queste ore, l’attivista ha dato per scontato che Garko avesse fatto coming out nella quarta puntata del reality Mediaset, per poi chiedersi quanti attori fossero costretti a fingersi etero nel mondo dello showbiz. Un cinguettio che non ha convinto molti, alla luce del fatto che Garko non ha fatto esplicitamente outing al Gf vip 5 ma ha ha fatto diversi riferimenti alla sua patinata lovestory con Adua Del Vesco, definendola una “favola” in lacrime per poi dichiarare che non riesce più a trovare “una maschera”. Vladimir Luxuria ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 26 settembre 2020) L’attivista ed opinionista televisivaha voluto commentare l’ospitata tv di cui è diventato protagonistaal Gf vip 5. In un tweet riportato in queste ore, l’attivista ha dato per scontato cheavesse fatto coming out nella quarta puntata del reality Mediaset, per poi chiedersi quanti attori fossero costretti a fingersi etero nel mondo dello showbiz. Un cinguettio che non ha convinto molti, alla luce del fatto chenon ha fatto esplicitamente outing al Gf vip 5 ma ha ha fatto diversi riferimenti alla sua patinata lovestory con Adua Del Vesco, definendola una “favola” in lacrime per poi dichiarare che non riesce più a trovare “una maschera”....

AdriJuve64 : Perchè non l'aveva fatto? bohh eppure se vedeva dio bono. Tranquillo noi te volemo sempre bene. Grande Fratello Vip… - notizieit : L'attivista ha voluto commentare il discorso dell'attore - louiscyfere : Vladimir Luxuria commenta così il coming out di Gabriel Garko - zazoomblog : Grande Fratello Vip Vladimir Luxuria commenta così il coming out di Gabriel Garko: «Tanti attori costretti a finger… - BITCHYFit : Vladimir Luxuria sul coming out di Garko: “Molti vip costretti a fingersi etero”, poi interviene Balotelli -