GF Vip, c'è feeling tra Gregoraci e Petrelli: nella notte lui ci ha provato (Di sabato 26 settembre 2020) GF Vip ormai nel vivo con la quarta puntata superata con tanti colpi di scena. Intanto l'avvicinamento tra Gregoraci e Petrelli continua La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è stata vibrante. Con tante emozioni che hanno condito la serata sin dai primi minuti. Ma la scena è stata presa ormai in questi … L'articolo GF Vip, c'è feeling tra Gregoraci e Petrelli: nella notte lui ci ha provato proviene da leggilo.org.

