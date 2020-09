‘Gf Vip 5’ | primo momento di sconforto per Andrea Zelletta nella Casa | il motivo Video

Leggi su isaechia

(Di sabato 26 settembre 2020) Alcuni discorsi dei ragazzi chiusi dentro ladel Grande Fratello Vip 5 durante il pranzo hanno reso pensieroso. L’ex tronista di Uomini e Donne, una volta terminato il pranzo, si è spostato in giardino con Enock Barwuah e aprendosi un pochino con lui gli ha spiegato: “La cosa che mi ha fatto male e mi ha fatto pensare è che non è ancora capitato che io abbia pagato una cena a mia madre ed è la cosa che mi fa più male. Certi discorsi mi fanno sentire in colpa. Ho vissuto una vita completamente diversa da quella degli altri qui”.è sembrato visibilmente preoccupato per non essere ancora riuscito ad aiutare in maniera importante la sua famiglia. Il desiderio del gieffino sarebbe, infatti, quello di far smettere di lavorare sua madre: ...