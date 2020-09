Genoa, Perin positivo al Coronavirus: il portiere rossoblu salta la trasferta di Napoli (Di sabato 26 settembre 2020) Nuovo caso di positività in Serie A.Tegola per il Genoa a poche ore dalla partenza per Napoli, dove si svolgerà la gara valida per la seconda giornata del campionato di massima serie: Mattia Perin, infatti, è risultato positivo al Covid-19.L’estremo difensore classe ’92, che tornato a vestire i colori rossoblù dopo il passaggio a gennaio a Genova, dovrà dunque fermarsi per alcuni giorni a causa del Coronavirus. A darne notizia è stato lo stesso tecnico del Grifone, Rolando Maran, durante la conferenza stampa della vigilia, a spiegare ai giornalisti il motivo della mancata convocazione del capitano rossoblu: "Perin non è stato convocato perché è risultato positivo al Covid ... Leggi su mediagol (Di sabato 26 settembre 2020) Nuovo caso di positività in Serie A.Tegola per ila poche ore dalla partenza per, dove si svolgerà la gara valida per la seconda giornata del campionato di massima serie: Mattia, infatti, è risultatoal Covid-19.L’estremo difensore classe ’92, che tornato a vestire i colori rossoblù dopo il passaggio a gennaio a Genova, dovrà dunque fermarsi per alcuni giorni a causa del. A darne notizia è stato lo stesso tecnico del Grifone, Rolando Maran, durante la conferenza stampa della vigilia, a spiegare ai giornalisti il motivo della mancata convocazione del capitano: "non è stato convocato perché è risultatoal Covid ...

DiMarzio : #Genoa, #Perin positivo al Covid: non convocato per #Napoli - pianetagenoa : IL GENOA CONFERMA: «Perin positivo al Covid, è stato posto in isolamento» - - SPalermo91 : RT @sportface2016: +++#Genoa, Mattia #Perin positivo al #COVID?19+++ - GiovannaCuoco5 : #Perin positivo Complimenti comunque a chi ha aperto gli stadi #Genoa - 1canalesport : Genoa, Perin positivo al Covid-19: ha la febbre ed è già in isolamento. A Napoli tocca a Marchetti -