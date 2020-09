Gabriel Garko, il coming out: l’attore costretto a nascondersi per il lavoro? (Di sabato 26 settembre 2020) La puntata di ieri del Grande Fratello Vip ha avuto un protagonista assoluto: Gabriel Garko. L’attore, in una lettera per l’ex fidanza Adua Del Vescovo, ha rivelato in modo indiretto di essere gay, almeno secondo l’interpretazione data da pubblico e stampa. Un grande passo il coming out di Gabriel Garko, che ha commosso tutti in studio e fuori, a cui sono seguiti messaggi di apprezzamento e sostegno da colleghi e personaggi famosi. Dietro la “liberazione” però, potrebbe esserci un rivolto più inquietante. Gabriel Garko: la misteriosa Storia di Gabriele Rossi Quanto sarebbe successo a posteriori era facile da presagire. Lo stesso Gabriel Garko aveva annunciato la ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 26 settembre 2020) La puntata di ieri del Grande Fratello Vip ha avuto un protagonista assoluto:. L’attore, in una lettera per l’ex fidanza Adua Del Vescovo, ha rivelato in modo indiretto di essere gay, almeno secondo l’interpretazione data da pubblico e stampa. Un grande passo ilout di, che ha commosso tutti in studio e fuori, a cui sono seguiti messaggi di apprezzamento e sostegno da colleghi e personaggi famosi. Dietro la “liberazione” però, potrebbe esserci un rivolto più inquietante.: la misteriosa Storia die Rossi Quanto sarebbe successo a posteriori era facile da presagire. Lo stessoaveva annunciato la ...

