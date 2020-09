Gabriel Garko ha fatto coming out nella casa del Gf Vip: «Era il segreto di pulcinella» (Di sabato 26 settembre 2020) Non è stato un coming out esplicito. Ma Gabriel Garko ha fatto capire al mondo della televisione italiana che è gay. E che non farà più nulla per nasconderlo. La notizia di Gabriel Garko gay ha fatto rapidamente il giro del web dopo la puntata del 25 settembre del Grande Fratello Vip, che era stata preceduta da post su Instagram dell’attore che lasciavano presagire comunque un qualcosa di speciale. Così, in diretta televisiva, con le telecamere della casa puntate addosso, Garko ha deciso di leggere una lettera dai toni toccanti, parlando direttamente con Adua Del Vesco (con la quale, si diceva, avesse avuto una storia), ma rivolgendosi in realtà agli italiani che lo guardavano da ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 26 settembre 2020) Non è stato unout esplicito. Mahacapire al mondo della televisione italiana che è gay. E che non farà più nulla per nasconderlo. La notizia digay harapidamente il giro del web dopo la puntata del 25 settembre del Grande Fratello Vip, che era stata preceduta da post su Instagram dell’attore che lasciavano presagire comunque un qualcosa di speciale. Così, in diretta televisiva, con le telecamere dellapuntate addosso,ha deciso di leggere una lettera dai toni toccanti, parlando direttamente con Adua Del Vesco (con la quale, si diceva, avesse avuto una storia), ma rivolgendosi in realtà agli italiani che lo guardavano da ...

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - simone_paciello : Comunque Gabriel Garko è una grandissima persona. Ha dimostrato di avere coraggio da vendere! #GFVIP - simone_paciello : Comunque a Gabriel Garko tra 11 secondi viene un infarto #GFvip - mariacorbi : #GFVIP Mi sarei quasi commossa al coming out di #Garko Gabriel Garko se non avesse annunciato la seconda puntata de… - ohiitsrox : RT @ggirlaalmighty: Harry Styles nella sua villa in Italia mentre guarda il Grande Fratello e sente la sua canzone usata per l’entrata di G… -