Furto alla "Luigi Amabile" di Avellino, forzata la porta d'ingresso della palestra

Tempo di lettura: < 1 minuto

Avellino – Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per un Furto perpetrato nella palestra dell'Istituto Tecnico Commerciale "Luigi Amabile" di Avellino. I ladri, dopo aver forzato la porta d'ingresso, hanno rubato qualche pallone, delle racchette da ping-pong e badminton ed un biliardino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione.

