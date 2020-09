Friburgo-Wolfsburg domenica | ore 18 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 26 settembre 2020) Ultimo incontro in programma della seconda giornata di Bundesliga e in quel dii locali riceveranno il. La squadra di Streich ha ripreso da dove aveva terminato la scorsa, sorprendente, stagione. Netta e convincente la vittoria contro lo Stoccarda, con Petersen e compagni che avevano messo già in ghiaccio la gara dopo poco meno di un’ora segnando … InfoBetting: Scommesse Sportive e