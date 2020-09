Francesco Totti il “miracolo” | ragazzina in coma si risveglia

(Di sabato 26 settembre 2020)fa miracoli dentro e fuori dal campo di calcio. Ecco cosa è riuscito a fare il Pupone.dei miracoli. Si potrebbe riassumere così la bellissima storia di Ilenia, una giocatrice di calcio della Lazio che però ha come idolo il Pupone. Soprannominata “La zanzara“, come riporta il Corriere della Sera, perché dava molto fastidio agli avversari, l’ala destra delle giovanili biancocelesti “si era addormentata laArticolo completo:il “miracolo”:insidal blog SoloDonna

repubblica : Roma, si risveglia dal coma dopo videomessaggio di Francesco Totti - Corriere : Ilenia si è risvegliata. Grazie alla voce di Francesco Totti - Totti : Vi aspetto al cinema! ?? 'Mi chiamo Francesco Totti', regia di Alex Infascelli, sarà presentato alla Festa del cine… - Dondolino72 : RT @RivistaUndici: Siamo tutti d'accordo sul talento inarrivabile, sull'importanza simbolica ed emotiva di Totti, per la Roma e per il calc… - ilguala : @Totti Ciao Francesco, un saluto da A. e da Bergamo. Spero che tu possa leggere questo messaggio, un abbraccione. A. -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti

Da sabato 26 settembre, a lunedì 28, appuntamento con la Serie A, in campo per la seconda giornata del campionato 2020/2021. Sky trasmetterà 7 partite su 10 per ogni turno di Serie A, anche in streami ...C’è attesa per l’esordio della Strega nel campionato 2020/21. Nei due precedenti di Serie A TIM tra Sampdoria e Benevento del 2017/18, entrambe le squadre hanno sempre trovato il gol: una vittoria per ...