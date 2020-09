Francesca Fialdini Bella con la “finestra sempre aperta“ | unica – FOTO

Leggi su yeslife

(Di sabato 26 settembre 2020). Una certezza della tv nazionale, la conduttrice spiccaper eleganza, raffinatezza e professionalità E’ divenuta una certezza all’interno dei palinsesti Rai. Confermata per la sua presenza garbata, gentile e la professionalità che contraddistingue il suo lavoro.è una stacanovista per eccellenza. Ultimamente l’abbiamo vista in molteplici trasmissioni, non disdegnando anche … L'articolocon la “finestraaperta“,proviene da YesLife.it.