Formazioni ufficiali Venezia-Vicenza, Serie B 2020/2021 (Di sabato 26 settembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Venezia-Vicenza, match valido per la prima giornata di Serie B 2020/2021. Derby veneto al Penzo: i lagunari di Paolo Zanetti ripartono con in testa l’obiettivo salvezza; dall’altra parte invece la neopromossa guidata da Domenico Di Carlo, che ha intenzione di ben figurare nel campionato cadetto. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 16:00 di sabato 26 settembre. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le Formazioni ufficiali: Venezia: (in attesa) Vicenza: (in attesa) Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Ledi, match valido per la prima giornata di. Derby veneto al Penzo: i lagunari di Paolo Zanetti ripartono con in testa l’obiettivo salvezza; dall’altra parte invece la neopromossa guidata da Domenico Di Carlo, che ha intenzione di ben figurare nel campionato cadetto. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 16:00 di sabato 26 settembre. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le: (in attesa): (in attesa)

Inter : ?? | #PRIMAVERA1TIM Seconda giornata di campionato per l'Inter Under 19 di Armando Madonna! ?? Ecco le formazioni d… - PescaraCalcio : #PescaraChievoVerona: Ecco le formazioni ufficiali! Segui la gara e assegna i voti ai calciatori… - infobetting : Torino-Atalanta (26 settembre ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici - infobetting : Leverkusen-RB Lipsia (sabato, ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, - tuttosport : ?? #TorinoAtalanta LIVE ore 15: le formazioni ufficiali, #Zaza e #Belotti sfidano #Zapata e #Muriel ?? -