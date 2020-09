FORMAZIONI Inter Fiorentina: Hakimi in panchina, c’è Perisic (Di sabato 26 settembre 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/21: FORMAZIONI Inter Fiorentina Ecco gli schieramenti ufficiali di Inter-Fiorentina, match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/2021. Inter (3-5-2) – Handanovic, D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov, Young, Barella, Brozovic, Perisic, Eriksen, Lautaro, Lukaku. Allenatore: Conte. Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery. Allenatore: Iachini Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/21:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2) – Handanovic, D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov, Young, Barella, Brozovic,, Eriksen, Lautaro, Lukaku. Allenatore: Conte.(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery. Allenatore: Iachini Leggi su Calcionews24.com

