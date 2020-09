Fondi Lega | l’ultima ipotesi dei pm | eseguite 20 operazioni per trasferire i 49 milioni

Leggi su newsmondo

(Di sabato 26 settembre 2020), fari su 20che sarebbero state fatte peri 49. ROMA – 20peri 49. Sarebbe questa l’ultima, secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, fatta dai pm che stanno indagando suidella. In particolare, nel mirino della Procura di Genova sono finiti i 930mila euro che via Bellerio ha dato al Comune di Bondeno e i 450mila euro all’Associazione Maroni presidente che ora è Autonomia per Fontana presidente e guidata da Bruno Galli. LeDiverse leche sono al vaglio degli inquirenti. Controlli che serviranno ad accertare se questi ...