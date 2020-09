Flavio Briatore e Naomi Campbell riuniti a Monaco, la foto indigna il web: “Nessun distanziamento” (Di sabato 26 settembre 2020) Naomi Campbell in visita da Flavio Briatore, nessun distanziamento: “È venuta da me” Si abbracciano e si sorridono, Naomi Campbell e Flavio Briatore. La top model ha deciso di sorprendere Briatore a Monaco, ma tra i due non c’è alcun distanziamento nelle foto pubblicate sui social. “Ieri è venuta a trovarmi a Monaco”, ha spiegato l’imprenditore nella didascalia della fotografia che ha prontamente pubblicato su Instagram. I due ex, così ravvicinati nella fotografia, hanno acceso un’altra vena polemica nel mondo del web, soprattutto perché la Campbell ha sempre ... Leggi su tpi (Di sabato 26 settembre 2020)in visita da, nessun distanziamento: “È venuta da me” Si abbracciano e si sorridono,. La top model ha deciso di sorprendere, ma tra i due non c’è alcun distanziamento nellepubblicate sui social. “Ieri è venuta a trovarmi a”, ha spiegato l’imprenditore nella didascalia dellagrafia che ha prontamente pubblicato su Instagram. I due ex, così ravvicinati nellagrafia, hanno acceso un’altra vena polemica nel mondo del web, soprattutto perché laha sempre ...

