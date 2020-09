Fiumicino. “O me paghi o t’ammazzo“: arrestato 46enne per tentata estorsione (Di sabato 26 settembre 2020) Ha telefonato al NUE 112 terrorizzata, perché un individuo, palesemente ubriaco, mercoledì sera si era piazzato sotto la sua abitazione e, dando in escandescenze, la stava minacciando di morte. Quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato, diretto da Catello Somma, sono arrivati a casa della donna, questa ha raccontato che due uomini si erano presentati sotto casa e, dopo averla minacciata di morte, pretendevano 600 euro per alcuni lavori commissionati dal marito di questa, titolare di una ditta edile. Lavori, secondo quanto poi dichiarato da quest’ultimo, già regolarmente saldati. Nella stessa giornata la donna si era poi recata negli uffici del commissariato dove aveva presentato la denuncia per le minacce subite dall’uomo, identificato per R.E., romano di 46 anni. Leggi anche: Fiumicino, alberi caduti e pali ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 settembre 2020) Ha telefonato al NUE 112 terrorizzata, perché un individuo, palesemente ubriaco, mercoledì sera si era piazzato sotto la sua abitazione e, dando in escandescenze, la stava minacciando di morte. Quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato, diretto da Catello Somma, sono arrivati a casa della donna, questa ha raccontato che due uomini si erano presentati sotto casa e, dopo averla minacciata di morte, pretendevano 600 euro per alcuni lavori commissionati dal marito di questa, titolare di una ditta edile. Lavori, secondo quanto poi dichiarato da quest’ultimo, già regolarmente saldati. Nella stessa giornata la donna si era poi recata negli uffici del commissariato dove aveva presentato la denuncia per le minacce subite dall’uomo, identificato per R.E., romano di 46 anni. Leggi anche:, alberi caduti e pali ...

