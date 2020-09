FirenzePost : Firenze: 35 dipendenti senza lavoro con la chiusura del Gran Caffè San Marco - ElisaFionda1 : @Pietro_Firenze @GarbaSte @manginobrioches @concitadeg @ilgiornale Mi sa tanto che è per lo stesso motivo per cui i… - Rossana86448038 : RT @Mibavi1: @angyco888 Avevi dubbi ? Dopo che a Firenze hanno sostituito 100 addetti ai seggi con dipendenti comunali, io no...nessun dubb… - DelgadoSveva : RT @BlueRos70: @FmMosca Mi è giunta voce che a Firenze abbiano anche sostituito i 100 presidenti di seggio e i circa 700 scrutatori scelti… - Borghi_Tv : RT @BlueRos70: @FmMosca Mi è giunta voce che a Firenze abbiano anche sostituito i 100 presidenti di seggio e i circa 700 scrutatori scelti… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze dipendenti

Nove da Firenze

FIRENZE – La chiusura del Gran Caffè San Marco, locale storico del centro di Firenze, farà anche perdere il lavoro ai 35 dipendenti. Che andranno a casa, momentaneamente senza certe prospettive di un ...La Corte dei Conti ha sbloccato i fondi, ma il governo non li ha trasferiti alle Regioni e conseguentemente non sono arrivati nella tasche dei lavoratori che con quei soldi devono campare. Tessile in ...