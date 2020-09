(Di sabato 26 settembre 2020) Francescocommenta l'inizio di stagione dellae le idee innovative del presidente Rocco.L'ex numero uno della Viola oltre che della Nazionale azzurra ha rilasciato una lunga intervista a "La Gazzetta dello Sport" nel corso della quale ha dichiarato quanto segue."Sono curioso di: apprezzo le parole, ma contano i fatti. In passato, i tifosi sono stati scottati da tante promesse. Spero nell’Europa League, anche se la corsa sarà complicata.rimarranno aancora per poco tempo, inutile nascondersi. Ma laripartirà".aggiusta il tiro: “Voglio rifare il Franchi, non distruggerlo. L’Italia è ...

Mediagol : #Fiorentina, Toldo: “Il futuro di #Castrovilli e Chiesa lontano da Firenze. #Commisso? Ho la mia idea” - Mediagol : #Fiorentina, Toldo: 'Il futuro di Castrovilli e Chiesa lontano da Firenze. Commisso? Ho la mia idea'… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Toldo

Mediagol.it

Francesco Toldo ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport in vista del match di questa sera tra Inter e Fiorentina Francesco Toldo ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport in vista ...Era passato un anno, poco più, da quando i sindaci revisori avevano chiesto il fallimento della “Fiorentina afc” per via di un buco ... quantomeno ad iscriversi in Serie A. Quindi via Toldo, Rui Costa ...