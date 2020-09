Fiorentina, Iachini: «Il pareggio stava stretto. Vlahovic uscito dalla partita» (Di sabato 26 settembre 2020) Giuseppe Iachini ha parlato al termine del match contro l’Inter: le dichiarazioni dell’allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro l’Inter. PRESTAZIONE – «Siamo venuti qui per giocare personalità, abbiamo provato a fare gol in più occasioni. Se all’Inter lasci spazio, vieni colpito perché ha giocatori importanti. Anche dopo il loro secondo gol non abbiamo mollato, anzi potevamo portare a casa il risultato pieno. Su qualche ingenuità abbiamo perso la partita con grande rammarico. Ma ai punti il pareggio stava stretto». SOSTITUZIONI – «I cambi sono dettati ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Giuseppeha parlato al termine del match contro l’Inter: le dichiarazioni dell’allenatore dellaGiuseppe, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro l’Inter. PRESTAZIONE – «Siamo venuti qui per giocare personalità, abbiamo provato a fare gol in più occasioni. Se all’Inter lasci spazio, vieni colpito perché ha giocatori importanti. Anche dopo il loro secondo gol non abbiamo mollato, anzi potevamo portare a casa il risultato pieno. Su qualche ingenuità abbiamo perso lacon grande rammarico. Ma ai punti il». SOSTITUZIONI – «I cambi sono dettati ...

