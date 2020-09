Fidanzati uccisi, funerali separati. A Lecce tanti arbitri per l'ultimo saluto a Daniele. L'arcivescovo: "Assassino si costituisca" (Di sabato 26 settembre 2020) "Qui c'è tutto a dire che ci sei. Fai buon viaggio e riposa se puoi": con questa frase stampata su una maglietta bianca, amici e colleghi hanno salutato il 33enne. A Seclì i funerali della fidanzata nel pomeriggio Leggi su repubblica (Di sabato 26 settembre 2020) "Qui c'è tutto a dire che ci sei. Fai buon viaggio e riposa se puoi": con questa frase stampata su una maglietta bianca, amici e colleghi hanno salutato il 33enne. A Seclì idella fidanzata nel pomeriggio

