“Festival della Fotografia Etica Sguardi sul nuovo mondo” | a Lodi fino al 25 ottobre

Leggi su iodonna

(Di sabato 26 settembre 2020) Foto di Nikita Teryoshin dalla serie “Nothing Personal – The Back Office of War”. Sono glisulmondo il tema portante del Festival, che ne documenta la complessità. In mostra i lavori dei vincitori delle sei sezioni del concorso internazionale indetto dal festival, World Report Award; nello spazio Madre Terra, imperdibili i reportage The awakening of ancient voices di Pablo Ernesto Piovano sui Mapuche del Sudamerica, A State of Erosion: 2016- 2019 di Aaron Vincent Elkaim sui nativicomunità Manitoba in Canada e Flamingo Bob storia di un fenicottero rosa di Jasper Doest. Alessio Romenzi racconta il lavoro di Medici Senza Frontiere nelgiano durante l’emergenza Covid.Info: ...