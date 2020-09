Ferrari: un mito immortale, la recensione: il lato tragico di un glorioso brand sportivo (Di sabato 26 settembre 2020) La recensione di Ferrari: un mito immortale: amori, motori, ambizioni e lutti sono al centro di un documentario, ora in disponibile in digitale, che racconta gli anni di drammatico trionfo della Scuderia Ferrari. Negli anni Cinquanta la Ferrari si impose come il marchio per eccellenza nell'ambito delle corse automobilistiche, guidata dalla visione del suo patriarca Enzo Ferrari, il cui sogno di velocità trionfale comportava una dedizione maniacale al lavoro non sempre condivisa dai piloti. Come scopriremo in questa recensione di Ferrari: un mito immortale, affidandosi a materiale d'archivio e interviste inedite, il regista Daryl Goodrich ricostruisce un'epoca gloriosa e al contempo tragica, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 26 settembre 2020) Ladi: un: amori, motori, ambizioni e lutti sono al centro di un documentario, ora in disponibile in digitale, che racconta gli anni di drammatico trionfo della Scuderia. Negli anni Cinquanta lasi impose come il marchio per eccellenza nell'ambito delle corse automobilistiche, guidata dalla visione del suo patriarca Enzo, il cui sogno di velocità trionfale comportava una dedizione maniacale al lavoro non sempre condivisa dai piloti. Come scopriremo in questadi: un, affidandosi a materiale d'archivio e interviste inedite, il regista Daryl Goodrich ricostruisce un'epoca gloriosa e al contempo tragica, ...

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari mito Ferrari: un mito immortale, la recensione: il lato tragico di un glorioso brand sportivo Movieplayer.it Ferrari: un mito immortale, la recensione: il lato tragico di un glorioso brand sportivo

Leggendo un titolo come Ferrari: un mito immortale (in originale Ferrari: Race to Immortality) viene abbastanza spontaneo pensare che il lavoro fatto dal documentarista Daryl Goodrich si concentri sul ...

Leggendo un titolo come Ferrari: un mito immortale (in originale Ferrari: Race to Immortality) viene abbastanza spontaneo pensare che il lavoro fatto dal documentarista Daryl Goodrich si concentri sul ...