Fegato e cuore spaccati | l' autopsia su Willy rivela la brutalità del pestaggio

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 26 settembre 2020) L’sul corpo diMonteiro Duerte mostra la furia con cui a calci e pugni è stato ucciso: i suoi assassini gli hanno spaccato il, dove è stata riscontrata una lesione di sette centimetri. Ma non solo: la violenza delgli ha lesionato anche polmoni, milza e. A riportare la notizia è il Messaggero.La prima relazione dell’dinon riesce ad individuare le cause della morte. I traumi agli organi vitali sono tali che gli specialisti di Tor Vergata non hanno potuto stabilire quale abbia determinato il decesso. Sei lesioni al volto, ma non sono quelle che hanno ucciso il ventunenne. I traumi più gravi sono quelli alla testa, al collo, al torace e all’addome, dai quali sono partite una ...