Federica Pellegrini Instagram | foto della buonanotte fa sognare | il selfie allo specchio tradisce

Leggi su urbanpost

(Di sabato 26 settembre 2020) Dal profilodiun nuovo scatto privato che ha fattoi followers. La superba Regina del nuoto ha postato unache la mostra in albergo distesa al letto pronta per riposarsi. Ilprima di dormire ritrae l’atleta 31enne con una canotta e lo slip, senza lenzuola o coperte. Assenza di trucco, non c’è traccia del make up. Sguardo intenso, tatuaggi in vista e smartphone tra le mani: questi gli ingredienti del post che reca la semplice scritta: “Good night”. Un modo dolce per augurare laai suoi affezionati ammiratori. leggi anche l’articolo —> Raffaella Mennoia, pazzesca nel tailleur rosa: «Meglio di una ...