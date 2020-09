Fantacalcio, Inter-Fiorentina: Lautaro o Ceccherini? Di chi è il gol? (VIDEO) (Di sabato 26 settembre 2020) Lautaro Martinez trascina l’Inter. Lo fa con due gol che permettono ai nerazzurri di ribaltare il risultato dopo l’1-0 in avvio di gioco dei viola con Kouamé. L’argentino prima pareggia con un grande destro nel finale di tempo sugli sviluppi di un contropiede, poi con un tiro che trova la deviazione provvidenziale di Ceccherini nella propria porta. Nessun dubbio ai fini dell’attribuzione del gol: si tratta di autorete del difensore viola, come confermato dalla Lega Serie A. Con buona pace degli appassionati di Fantacalcio che hanno puntato tutto su Lautaro. Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020)Martinez trascina l’. Lo fa con dueche permettono ai nerazzurri di ribaltare il risultato dopo l’1-0 in avvio di gioco dei viola con Kouamé. L’argentino prima pareggia con un grande destro nel finale di tempo sugli sviluppi di un contropiede, poi con un tiro che trova la deviazione provvidenziale dinella propria porta. Nessun dubbio ai fini dell’attribuzione del: si tratta di autorete del difensore viola, come confermato dalla Lega Serie A. Con buona pace degli appassionati diche hanno puntato tutto su

