F1 Gp Russia, nessuna penalizzazione per Hamilton: pole confermata (Di sabato 26 settembre 2020) Il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, ha conquistato la sua ennesima pole position nel Gran Premio di Russia 2020, ma al termine delle qualifiche è finito sotto investigazione per una possibile infrazione dei limiti della pista di Sochi, recentemente modificati. Il sei volte campione del mondo, però non avrà alcuna penalizzazione e scatterà dalla prima casella, in base a quanto stabilito dalla commissione di gara. Hamilton SOTTO INVESTIGAZIONE In merito a tale vicenda si era espresso anche il direttore di gara, Michael Masi, ribadendo a tutti i piloti le nuove linee guida: “In ogni occasione in cui una vettura affronterà la curva 2 non utilizzando la pista, o in cui una parte di essa passerà alla sinistra del primo cordolo arancione prima del punto di ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Il pilota della Mercedes, Lewis, ha conquistato la sua ennesimaposition nel Gran Premio di2020, ma al termine delle qualifiche è finito sotto investigazione per una possibile infrazione dei limiti della pista di Sochi, recentemente modificati. Il sei volte campione del mondo, però non avrà alcunae scatterà dalla prima casella, in base a quanto stabilito dalla commissione di gara.SOTTO INVESTIGAZIONE In merito a tale vicenda si era espresso anche il direttore di gara, Michael Masi, ribadendo a tutti i piloti le nuove linee guida: “In ogni occasione in cui una vettura affronterà la curva 2 non utilizzando la pista, o in cui una parte di essa passerà alla sinistra del primo cordolo arancione prima del punto di ...

