Estrazioni del Lotto | Superenalotto e 10eLotto oggi sabato 26 settembre 2020

(Di sabato 26 settembre 2020) : numeri vincenti in direttaDEL– Questa sera,26, alle ore 20 vanno in scena ledel, Superenae 10e. I tre giochi principali dimatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite. L’estrazione numero 115 delè prevista alle ore 20 di26. TPI segue estrazione, estrazione Superena(con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10e...

Piero351516325 : RT @dukana2: @ToniSonia @SergioCosta_min @robersperanza Mi ha bloccato ...gli ho chiesto??”Perché hai approvato il raddoppio delle estrazio… - thelondonboys47 : RT @dukana2: @ToniSonia @SergioCosta_min @robersperanza Mi ha bloccato ...gli ho chiesto??”Perché hai approvato il raddoppio delle estrazio… - VinciCasa : Estrazione del 25/09/2020 Concorso 269/2020 Combinazione Vincente 14,29,30,33,36 - dony_467 : RT @dukana2: @ToniSonia @SergioCosta_min @robersperanza Mi ha bloccato ...gli ho chiesto??”Perché hai approvato il raddoppio delle estrazio… - il_brigante07 : RT @dukana2: @ToniSonia @SergioCosta_min @robersperanza Mi ha bloccato ...gli ho chiesto??”Perché hai approvato il raddoppio delle estrazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazioni del

Se si azzecca un segno, non si vince nulla. Come indicato da Lottomatica, i premi indicati sono al netto delle ritenute di legge che vengono detratte automaticamente all’atto del pagamento. I premi no ...concorso oggi Million Day estrazione questa sera sabato 26 settembre : ecco i numeri estratti dopo le 19, state scoprire la cinquina quotidiana del gioco Million Dlay estrazioni. Giocare al Million Da ...