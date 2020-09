Estrazione Lotto e Superenalotto del 26 settembre 2020

(Di sabato 26 settembre 2020) Le estrazioni die Superenadel 26. Ecco tutti i numeri estratti nel terzo appuntamento settimanale. ROMA – Le estrazioni die Superenariprendono. Dal 4 maggio sono ritornati i tre appuntamenti settimanali (martedì, giovedì e sabato) per sfidare la fortuna.e Superenadi martedì 26Terzo appuntamento settimanale con l’dei numeri die Superena. Il montepremi è di 43,6 milioni di euro. BARI 14 86 85 68 16CAGLIARI 31 45 42 79 21FIRENZE 74 69 10 63 35GENOVA 67 32 79 36 66MILANO 89 59 36 77 90NAPOLI 58 ...

Nuovo appuntamento stasera con le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 26 settembre 2020. Conosceremo i numeri vincenti dalle ore 20, a seguire pubblicheremo le quote. Ricordi ...La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 26 settembre 2020, stavolta non basta per sbancare ancora il jackpot. Nessuno riesce infatti ad imitare il giocatore di Sa ...