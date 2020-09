Esame Suarez, l’Università di Perugia: «sfruttiamo il Covid, il pubblico non può entrare» (Di sabato 26 settembre 2020) Il Corriere della Sera, con Fiorenza Sarzanini, racconta passaggi importanti dell’inchiesta della Procura di Perugia sull’Esame farsa di Suarez per ottenere la cittadinanza italia. Suarez doveva essere ingaggiato dalla Juventus. Per poter acquistarlo, però c’era bisogno che acquisisse la cittadinanza italiana. Oggi il Corsera pubblica altri stralci di intercettazioni. «Ho parlato con gli avvocati della Juve, dopo Suarez facciamo un accordo, ci mandano i calciatori della Primavera». Lo dice il direttore dell’Università per stranieri di Perugia Simone Olivieri a Lorenzo Rocca colui il quale dovrà esaminare il calciatore. Conferma la promessa ricevuta dall’avvocatessa Maria Turco, che lavora nello studio di Luigi Chiappero, da ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 settembre 2020) Il Corriere della Sera, con Fiorenza Sarzanini, racconta passaggi importanti dell’inchiesta della Procura disull’farsa diper ottenere la cittadinanza italia.doveva essere ingaggiato dalla Juventus. Per poter acquistarlo, però c’era bisogno che acquisisse la cittadinanza italiana. Oggi il Corsera pubblica altri stralci di intercettazioni. «Ho parlato con gli avvocati della Juve, dopofacciamo un accordo, ci mandano i calciatori della Primavera». Lo dice il direttore dell’Università per stranieri diSimone Olivieri a Lorenzo Rocca colui il quale dovrà esaminare il calciatore. Conferma la promessa ricevuta dall’avvocatessa Maria Turco, che lavora nello studio di Luigi Chiappero, da ...

