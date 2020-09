Eriksen-Inter: il feeling non sboccia. Contro la Fiorentina c’è un’altra bocciatura (Di sabato 26 settembre 2020) L’Inter di Antonio Conte si gode la vittoria per 4-3 sulla Fiorentina all’esordio in campionato e l’abbondanza di elementi in rosa decisiva per la rimonta finale. Ma nel quadro di notizie positive, per la società nerazzurra c’è il caso Eriksen a tenere banco. Per il trequartista la partita Contro i viola è un altro segno rosso in pagella. “Lavoriamo con Eriksen come con gli altri“, ha spiegato Antonio Conte nel post partita ai microfoni di Sky Sport prima di aggiungere: “Stiamo cercando di metterlo nelle condizioni migliori e da quando è arrivato ha aumentato i giri al motore. Sta giocando nella sua posizione ideale, ha fatto una buona partita e ci stiamo lavorando con la consapevolezza delle sue grandi qualità. Ho fiducia in ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) L’di Antonio Conte si gode la vittoria per 4-3 sullaall’esordio in campionato e l’abbondanza di elementi in rosa decisiva per la rimonta finale. Ma nel quadro di notizie positive, per la società nerazzurra c’è il casoa tenere banco. Per il trequartista la partitai viola è un altro segno rosso in pagella. “Lavoriamo concome con gli altri“, ha spiegato Antonio Conte nel post partita ai microfoni di Sky Sport prima di aggiungere: “Stiamo cercando di metterlo nelle condizioni migliori e da quando è arrivato ha aumentato i giri al motore. Sta giocando nella sua posizione ideale, ha fatto una buona partita e ci stiamo lavorando con la consapevolezza delle sue grandi qualità. Ho fiducia in ...

