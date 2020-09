Elettra Lamborghini risponde a Ginevra, ecco perché non sarà al matrimonio (Di sabato 26 settembre 2020) Scrive ai propri fan, Elettra Lamborghini, quasi pronta al matrimonio lancia una frecciatina, i fan non hanno dubbi è rivolta a sua sorella Ginevra. Elettra Lamborghini, (Fonte foto: GettyImages)Oggi è il grande giorno. Elettra Lamborghini sposerà tra pochissimo, in una splendida location che affianca il Lago di Como, Nick van de Wall, il dj e produttore musicale, meglio conosciuto come Afrojack. Vip, amici, cantanti e certamente familiari, non sarà una festa per pochi intimi, tutti invitati, o quasi. Da quasi un mese ormai va avanti la polemica tra l’artista nata a Bologna, e la sorella Ginevra: lei non ci sarà. Ed è per questo, che in una delle story di ... Leggi su chenews (Di sabato 26 settembre 2020) Scrive ai propri fan,, quasi pronta allancia una frecciatina, i fan non hanno dubbi è rivolta a sua sorella, (Fonte foto: GettyImages)Oggi è il grande giorno.sposerà tra pochissimo, in una splendida location che affianca il Lago di Como, Nick van de Wall, il dj e produttore musicale, meglio conosciuto come Afrojack. Vip, amici, cantanti e certamente familiari, non sarà una festa per pochi intimi, tutti invitati, o quasi. Da quasi un mese ormai va avanti la polemica tra l’artista nata a Bologna, e la sorella: lei non ci sarà. Ed è per questo, che in una delle story di ...

