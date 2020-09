Ecco perché è reato pubblicare | anche oggi | le intercettazioni del caso Suarez

Leggi su linkiesta

(Di sabato 26 settembre 2020) Ho conosciuto Mattia Feltri ed altri giornalisti scrivendo le mie idee sulla giustizia, sul mio mondo frequentato da oltre quarant’anni, la mia intera vita. Al netto dell’eccesso di amicizia di cui Mattia, per generosità, si macchia sul suo Buongiorno dic’è un fatto da sottolineare: la grande stampa si è resa conto dell’ennesima stortura e devianza mediatico giudiziaria grazie a due piccoli giornali di opinione come Linkiesta e il Foglio che hanno segnalato la violazione del segreto istruttorio in atto a Perugia. Ieri pare se ne sia accortoil procuratore capo Cantone che ha addirittura minacciato una inedita «sospensione» delle indagini e l’apertura di un fascicolo per ildi cui all’articolo 326 del codice penale (la violazione del ...