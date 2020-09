“È nata la nostra bimba Mariaetna”: il cantante italiano papà per la nona volta (Di sabato 26 settembre 2020) E sono 9! Il cantante italiano è diventato papà per la nona volta da poche ore. Il lieto annuncio è arrivato su Facebook: “Oggi 26 settembre 2020 alle ore 5,04 è nata la nostra bimba Mariaetna – ha scritto l’artista, pubblicando la prima foto della neonata – Romina è stata meravigliosa”. E così la piccola Mariaetna è arrivata ad allargare ulteriormente la splendida famiglia di Mario Biondi, il cantante originario di Catania e famoso in tutto il mondo. All’anagrafe Mario Ranno, ha sempre protetto la sua privacy. Dell’arrivo della bimba si sapeva però: l’aveva rivelato lui qualche tempo fa quando era ospite dello show ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 settembre 2020) E sono 9! Ilè diventato papà per lada poche ore. Il lieto annuncio è arrivato su Facebook: “Oggi 26 settembre 2020 alle ore 5,04 èlaMariaetna – ha scritto l’artista, pubblicando la prima foto della neo– Romina è stata meravigliosa”. E così la piccola Mariaetna è arrivata ad allargare ulteriormente la splendida famiglia di Mario Biondi, iloriginario di Catania e famoso in tutto il mondo. All’anagrafe Mario Ranno, ha sempre protetto la sua privacy. Dell’arrivo dellasi sapeva però: l’aveva rivelato lui qualche tempo fa quando era ospite dello show ...

