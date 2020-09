Droga in casa, blitz nel Rione Traiano: fermato 44enne (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli, nell’ambito dei servizi anti Droga disposti dal comando provinciale di Napoli, hanno setacciato le strade del Rione Traiano. Diverse le perquisizioni. Durante le operazioni, i militari dell’Arma hanno arrestato per detenzione di Droga a fini di spaccio Vincenzo Liparoti, 44enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Perquisiti i luoghi in uso al 44enne, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 9 confezioni sottovuoto con all’interno della cocaina per un peso complessivo di 76 grammi. L’arrestato è stato condotto nel carcere di Poggioreale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli, nell’ambito dei servizi antidisposti dal comando provinciale di Napoli, hanno setacciato le strade del. Diverse le perquisizioni. Durante le operazioni, i militari dell’Arma hanno arrestato per detenzione dia fini di spaccio Vincenzo Liparoti,del posto già noto alle forze dell’ordine. Perquisiti i luoghi in uso al, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 9 confezioni sottovuoto con all’interno della cocaina per un peso complessivo di 76 grammi. L’arrestato è stato condotto nel carcere di Poggioreale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

