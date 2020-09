Donald Trump gioca la carta Amy Coney Barrett, una cattolica conservatrice e antiabortista alla Corte Suprema (Di sabato 26 settembre 2020) . L’annuncio dal Rose Garden della Casa Bianca, dove Barrett si è presentata con tutta la sua famiglia, marito e sette figli. “Grazie per condividere la vostra mamma con il nostro Paese”, le parole del presidente americano.Quella di Trump è una mossa che potrebbe rilanciare la sua campagna elettorale, con la nomina di una giudice di appena 48 anni in grado di incidere per decenni sull’orientamento dell’Alta Corte con la sua visione fortemente tradizionalista.Senza contare che il numero dei saggi costituzionali di matrice conservatrice passa a 6 contro i 3 di nomina liberal, con uno sbilanciamento senza precedenti nella storia recente. Dato di non poco conto anche in previsione di un possibile scontro sull’esito del voto, che potrebbe finire proprio davanti ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 settembre 2020) . L’annuncio dal Rose Garden della Casa Bianca, dovesi è presentata con tutta la sua famiglia, marito e sette figli. “Grazie per condividere la vostra mamma con il nostro Paese”, le parole del presidente americano.Quella diè una mossa che potrebbe rilanciare la sua campagna elettorale, con la nomina di una giudice di appena 48 anni in grado di incidere per decenni sull’orientamento dell’Altacon la sua visione fortemente tradizionalista.Senza contare che il numero dei saggi costituzionali di matricepassa a 6 contro i 3 di nomina liberal, con uno sbilanciamento senza precedenti nella storia recente. Dato di non poco conto anche in previsione di un possibile scontro sull’esito del voto, che potrebbe finire proprio davanti ...

SkyTG24 : Usa, Donald Trump ha scelto la giudice Amy Coney Barrett per la Corte Suprema - Fontana3Lorenzo : Numeri di un genocidio, quelli provenienti dalla Nigeria: 100.000 Cristiani, uccisi dalle milizie islamiche negli u… - Agenzia_Ansa : Donald Trump ha affermato che il coronavirus non è una minaccia per i giovani e che 'non colpisce virtualmente ness… - GRETA1SGARBO : RT @HuffPostItalia: Donald Trump gioca la carta Amy Coney Barrett, una cattolica conservatrice e antiabortista alla Corte Suprema https://t… - saracino58 : RT @marioadinolfi: Ufficiale. Donald Trump ha nominato Amy Barrett nuovo giudice della Corte Suprema, la più giovane di sempre. Cattolica,… -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump Usa: Mary Trump fa causa allo zio Donald e fratelli per frode milionaria Rai News Donald Trump gioca la carta Amy Coney Barrett, una cattolica conservatrice e antiabortista alla Corte Suprema

. L’annuncio dal Rose Garden della Casa Bianca, dove Barrett si è presentata con tutta la sua famiglia, marito e sette figli. “Grazie per condividere la vostra mamma con il nostro Paese”, le parole de ...

Colombia-Usa: leader opposizione Petro, se Trump trionfa l'umanità è finita

Bogotà, 26 set 19:03 - (Agenzia Nova) - Il leader dell'opposizione colombiana, Gustavo Petro, si è detto "molto orgoglioso" dell'attacco ricevuto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump - che d ...

. L’annuncio dal Rose Garden della Casa Bianca, dove Barrett si è presentata con tutta la sua famiglia, marito e sette figli. “Grazie per condividere la vostra mamma con il nostro Paese”, le parole de ...Bogotà, 26 set 19:03 - (Agenzia Nova) - Il leader dell'opposizione colombiana, Gustavo Petro, si è detto "molto orgoglioso" dell'attacco ricevuto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump - che d ...