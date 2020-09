DIRETTA Torino Atalanta – Formazioni ufficiali e risultato LIVE (Di sabato 26 settembre 2020) Torino e Atalanta si sfidano tra poco allo Stadio Olimpico di Torino per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020/21. Debutto assoluto stagionale per i nerazzurri che hanno usufruito del rinvio della prima giornata per aver iniziato in ritardo la preparazione dopo i quarti di finale di Champions contro il PSG della scorsa estate. Torino ancora alla ricerca degli automatismi giusti dopo il cambio in panchina che ha portato Giampaolo alla guida dei granata. Torino Atalanta – Le scelte degli allenatori Nel Torino indisponibili Baselli e Rodriguez per infortuni, Giampaolo cercherà il migliore assetto per portare i primi punti in classifica dopo la sconfitta contro la Fiorentina del turno scorso. In attacco confermato il trio composto da Zaza, Belotti ... Leggi su giornal (Di sabato 26 settembre 2020)si sfidano tra poco allo Stadio Olimpico diper la seconda giornata del campionato di Serie A 2020/21. Debutto assoluto stagionale per i nerazzurri che hanno usufruito del rinvio della prima giornata per aver iniziato in ritardo la preparazione dopo i quarti di finale di Champions contro il PSG della scorsa estate.ancora alla ricerca degli automatismi giusti dopo il cambio in panchina che ha portato Giampaolo alla guida dei granata.– Le scelte degli allenatori Nelindisponibili Baselli e Rodriguez per infortuni, Giampaolo cercherà il migliore assetto per portare i primi punti in classifica dopo la sconfitta contro la Fiorentina del turno scorso. In attacco confermato il trio composto da Zaza, Belotti ...

infoitsport : Torino-Atalanta di Serie A in diretta TV e streaming - zazoomblog : Torino Atalanta streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A - #Torino #Atalanta #streaming… - infoitsport : Diretta Torino-Atalanta ore 15: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming - AgenziaH : RT @M_RSezione: 27 settembre, alle 11 Messa per la Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato trasmessa in diretta su Rai1 dalla Catted… - gazzettaGranata : Diretta Torino-Atalanta ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni #TorinoFC #FVCG #SFT -