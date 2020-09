Diplomazia militarizzata per il gas nel Mediterraneo orientale

(Di sabato 26 settembre 2020) Sulle vicende dele le crescenti tensioni tra il paese anatolico e i suoi vicini, in particolare la Grecia, pesa come un macigno la cronaca degli ultimi anni. Un ventennio di governo islamico conservatore a guida del presidente Recep Tayyip Erdogan, al netto degli illusori anni iniziali, ha prodotto una spirale di autoritarismo di cui paga dazio prima di tutto il popolo turco stesso, che subisce il crollo verticale dei diritti politici e civili, e anche di quel … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Pesa anche, moltissimo, la diplomazia militarizzata di Ankara. Sanguinano ancora le ferite inflitte dalle purghe post golpe, che hanno colpito anche nei circuiti ministeriali e delle ambasciate, e ...La diplomazia in realtà si era mossa già da ... sempre più tarata sulla politica estera (altamente personalizzata e militarizzata), come strumento per arricchire il peso anche interno della ...