Di Maio: “Cosa voterò per le sorti M5S? Il voto è segreto” | VIDEO (Di sabato 26 settembre 2020) “Il voto è segreto”. Luigi Di Maio preferisce glissare quando gli chiedono cosa voterà via mail per le sorti del Movimento 5 Stelle. Parlando ai giornalisti ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, a margine di una visita al centro fieristico, il ministro degli Esteri ha preferito non entrare nel merito delle questioni interne della sua forza politica. “Vi posso dire – ha affermato l’ex capo politico – che credo dobbiamo concentrarci sulle esigenze economiche dei cittadini. Ovunque vada trovo aziende, commercianti, imprese, commercianti che mi dicono: qui stiamo facendo -40 per cento, -50 per cento. Preoccupiamoci dei problemi dell’economia reale”. Nessuna indicazione nemmeno sull’ipotesi di un organismo collegiale alla guida del M5S. ... Leggi su tpi (Di sabato 26 settembre 2020) “Ilè segreto”. Luigi Dipreferisce glissare quando gli chiedono cosa voterà via mail per ledel Movimento 5 Stelle. Parlando ai giornalisti ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, a margine di una visita al centro fieristico, il ministro degli Esteri ha preferito non entrare nel merito delle questioni interne della sua forza politica. “Vi posso dire – ha affermato l’ex capo politico – che credo dobbiamo concentrarci sulle esigenze economiche dei cittadini. Ovunque vada trovo aziende, commercianti, imprese, commercianti che mi dicono: qui stiamo facendo -40 per cento, -50 per cento. Preoccupiamoci dei problemi dell’economia reale”. Nessuna indicazione nemmeno sull’ipotesi di un organismo collegiale alla guida del. ...

