Derby veneto in Serie B | dove vedere Venezia-Vicenza in Tv e streaming

Leggi su calcioefinanza

(Di sabato 26 settembre 2020) Il campionato diB si apre con unche, come tale, appare davvero equilibrato. Il neopromosso LR, che va in laguna in trasferta per affrontare ildi Paolo Zanetti. Chi vincerà? I confronti ufficiali asono 25: in bilancio 10 successi arancioneroverdi (ultimo 2-1 nellaC 2014/15). I padroni … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.