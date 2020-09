DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni di domenica 27 settembre: Sanem racconta la verità alla madre (Di sabato 26 settembre 2020) Nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continuano gli spoiler su DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Le anticipazioni ci rivelano che Mediaset ha deciso di continuare a trasmettere la serie tv il sabato e domenica pomeriggio su Canale 5. Cosa accadrà nella puntata in onda domani prima di domenica Live con Barbara D’Urso? Can e Sanem saranno ancora una volta uniti dopo aver superato mille ostacoli. Il Divit è più che convinto di avere davanti la donna della sua vita, per questo motivo non vuole farsela scappare. Cosa accadrà nel prossimo episodio? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le anticipazioni dettagliate dello ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 26 settembre 2020) Nuovo appuntamento di– Le Ali delContinuano gli spoiler su– Le Ali del, la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Leci rivelano che Mediaset ha deciso di continuare a trasmettere la serie tv il sabato epomeriggio su Canale 5. Cosa accadrà nella puntata in onda domani prima diLive con Barbara D’Urso? Can esaranno ancora una volta uniti dopo aver superato mille ostacoli. Il Divit è più che convinto di avere davanti la donna della sua vita, per questo motivo non vuole farsela scappare. Cosa accadrà nel prossimo episodio? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte ledettagliate dello ...

